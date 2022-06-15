"Помимо реконструкции, будущий инвестор оснастит объект новым оборудованием, инвентарем и мебелью. Впоследствии он будет оказывать в здании гостиничные услуги. Кроме того, концессионер будет поддерживать его в надлежащем состоянии, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт, осуществлять расходы на содержание. Москва, в свою очередь, передаст инвестору капитальный объект недвижимости в Таганском районе", — рассказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

Срок концессии составит 49 лет. Извещение о проведении конкурса опубликовано на сайте torgi.gov.ru — потенциальные участники в течение 30 рабочих дней могут подавать свои заявки. По условиям конкурса, у концессионной гостиницы после реконструкции должно быть минимум три звезды. Предполагается, что инвестор в течение максимум двух лет выполнит работы по проектированию, проведет реконструкцию объекта.

Конкурс будет проводиться в 2 этапа: на первом будут отобраны участники, а на втором — выбран победитель.

Как поясняется в сообщении, Москва реализует право на заключение концессионного соглашения в отношении нежилого здания 1840 года постройки. В будущем его площадь составит 368 кв.м. Напомним, что в Москве реализуются крупные концессионные проекты в таких сферах, как здравоохранение, автодорожное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. Совокупный объем инвестиций по столичным концессиям — почти 115 млрд рублей.