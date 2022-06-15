"В ходе судебных прений гособвинитель запросил для Александрова наказание в виде 9 лет в исправительной колонии общего режима", — сказали в суде.

Также прокурор запросил по 9 лет лишения свободы для других фигурантов дела: бывшего начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти данной авиакомпании Татьяны Давыдовой, а также для адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец.

Кроме того, государственный обвинитель просит суд также назначить каждому штраф в размере 1 млн рублей.

Александров, Сливко, Кибец и Давыдова были арестованы в октябре 2019 года по обвинению по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, Александров и другие фигуранты совершили хищение у "Аэрофлота" более 250 млн рублей.

Как установило следствие, в 2016 году Александров заключил от имени "Аэрофлота" с адвокатами Сливко и Кибец четыре договора об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах.

"Между тем необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании", — отмечали в Генпрокуратуре. На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных ПАО "Аэрофлот" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 гг. обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов 250,6 млн руб. Похищенными деньгами члены преступной группы распорядились по своему усмотрению, сообщали в ведомстве.

В ходе процесса никто из фигурантов вину не признал, их защита настаивает на оправдательном приговоре.