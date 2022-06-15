"В настоящее время заболеваемость острыми вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией идет вниз. Проанализировав эпидситуацию, считаем возможным снизить контроль за масочным режимом в крае", — сказал собеседник агентства.

Людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания рекомендуют по-прежнему носить медицинские маски.

Как сообщает краевой оперштаб, в Краснодарском крае за последние сутки выявлено 19 случаев коронавируса. В феврале 2022 года за все время с начала пандемии в регионе был зафиксирован максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 — почти 5 тыс. случаев.

Ранее сообщалось, что с 1 мая губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отменил действие режима повышенной готовности, при этом сохранялось требование соблюдать масочный режим.