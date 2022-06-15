По данным департамента, заказчик работ — главное управление по капстроительству Нижнего Новгорода- в одностороннем порядке расторгнул муниципальный контракт на выполнение ремонтно-реставрационных работ с ООО "АВК Групп". Причины расторжения контракта в департаменте не уточнили.

Заказчик направил заявление о взыскании с компании задолженности и неустойки за просрочку контракта в Арбитражный суд Нижегородской области.

"Приступить к завершению ремонтно-реставрационных работ на объекте возможно только после выполнения судебной экспертизы и проведения судебных разбирательств в отношении ООО "АВК Групп", — отметили в департаменте.

Литературный музей располагается в бывшем купеческом доме Бурмистровых, в центральной исторической части Нижнего Новгорода. Это один из немногих сохранившихся в городе особняков с интерьером: образец парадного дома периода эклектики второй половины XIX века — памятник истории и культуры народов РФ регионального значения. В каминном зале, стены и потолок которого отделаны деревом, проводились концерты классической музыки.

Как сообщалось, в июне 2019 года музей был закрыт на реконструкцию. В июне 2020 года в здании произошел пожар на площади 500 кв.м, частично обрушилось чердачное перекрытие. Пострадал каминный зал, находящийся на втором этаже.

Власти региона сообщали о планах восстановить музей к 800-летию Нижнего Новгорода, которое отмечалось в 2021 году.