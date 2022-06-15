На стенде региона размещены презентационные материалы, посвященные возможностям Тверской области в экономике и туризме: видеоролики о туристических направлениях, инвестиционном портале tverinvest.ru, брошюры "Тверская область. Путеводитель инвестора", а также путеводители и буклеты, посвященные путешествиям по Верхневолжью.

"Глава региона Игорь Руденя во время форума проведет ряд деловых встреч с руководителями компаний-инвесторов, примет участие в сессиях, пленарном заседании ПМЭФ", — сказали в пресс-службе.

Планируется подписать соглашения о сотрудничестве с крупными компаниями в сферах IT, промышленности, жилищного строительства, развития дорожной инфраструктуры, туризма.

Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года. В прошлом году делегация Верхневолжья подписала на форуме 12 соглашений, в частности, с Ростуризмом и рядом регионов России — об участии в проекте "Большое Золотое кольцо", с ГК "Российские автомобильные дороги" — о строительстве Северного обхода Твери.