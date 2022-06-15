"В трехэтажном здании с десятиметровыми панорамными окнами, в окружении горных вершин разместился первый в России фудкорт", — рассказали в пресс-службе.

Также на горной вершине возвели и кинозал под открытым небом.

"Кроме кулинарных изысков на Food Street в ежедневном режиме предлагают специальную программу бесплатных активностей. Каждый день гостей центра ждут творческие и кулинарные мастер-классы. В программе — занятия по скрапбукингу, изготовлению свечей, плетению ловца снов и многие другие", — отметили в пресс-службе.

Помимо мастер-классов в Food Street здесь можно бесплатно поиграть в кикер или X-box, детские игровые автоматы, принять участие в вечерниках и квартирниках.