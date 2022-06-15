"Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ проработать механизм софинансирования субъектами РФ дополнительного возмещения гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, до 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей из многодетных семей в случае внедрения такой программы субъектами РФ", — говорится в поручениях президента, опубликованных в среду на сайте Кремля.

Перечень поручений утвержден президентом по итогам заседания президиума Госсовета РФ 25 мая.

Кроме того, властям регионов рекомендовано "проработать вопрос о предоставлении средств многодетным семьям для компенсации части стоимости обучения детей из этих семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе". Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 августа 2022 г., а далее — один раз в полугодие.