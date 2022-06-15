"Задача — запустить пассажирское сообщение. Пока планируем, что будет ходить одна пара тестовая буквально с 1 июля. Там три вагона, где-то 160 пассажиров в одну сторону и 160 в другую. Посмотрим, какой будет пассажиропоток", — сказал Аксенов в среду журналистам после посещения пункта пропуска "Армянск".

Он также сообщил, что между Крымом, Херсонской и Запорожской областями в течение двух недель начнут курсировать автобусы.

Аксенов рассказал, что сейчас проводится расширение и обустройство пунктов пропуска "с освобожденными территориями", работы должны завершиться до 1 июля.

"Регулярно получаю обращения от жителей о том, что на прохождение границы тратится до 28 часов. По поручению президента уже ведется работа по расширению пропускных пунктов. До 1 июля необходимо сократить время ожидания на границе до 4 часов", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

При этом родители с детьми до трех лет, беременные и инвалиды смогут проходить пограничный контроль без очереди. Также вне очереди будут пропускать предпринимателей со скоропортящейся продукцией: овощами и фруктами, молочной продукцией и живой рыбой, отметил глава Крыма.

На севере Крыма расположены пункты пропуска автомобилей и пешеходов "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне, в Херсонской области, им соответствовали пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка", которые на данный момент не функционируют. В последнее время на пунктах пропуска собирались большие очереди.

Железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной было прекращено в 2014 году.