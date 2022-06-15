"Тверская область в первый день форума представила свою презентацию на стенде Ростуризма. Верхневолжье продемонстрировало новые маршруты по Тверской области, посвященные активному отдыху в регионе и экотуризму, также представлен новый гид по Твери", — сказал собеседник агентства.

На стенде посетители могут пройти тест и получить подборку маршрутов по Тверскому краю с учетом своих предпочтений и пожеланий.

Одно из направлений — межрегиональный маршрут "Государева дорога". Cтарт проекту был дан в 2019 году в рамках соглашения между Ростуризмом и правительствами Тверской, Московской, Ленинградской и Новгородской областей.

"Важным направлением развития Тверской области на ближайшие годы остается туризм, ставим задачу вывести на национальный уровень серию культурных, гастрономических, природных брендов Верхневолжья", — процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.

Также на стенде Ростуризма на ПМЭФ-2022 представлены гастрономические сувениры Верхневолжья, один из самых популярных — лихославльский мармелад.

Как сообщалось, с 2016 года турпоток в Тверскую область вырос более чем на 80% и в 2021 году достиг 2,27 млн человек.