Музей откроется 18 июня в православном храме XVI века — в церкви Жен-Мироносиц на Ярославовом дворище.

В экспозиции будут представлены народные, театральные, новогодние, обрядовые, военные и другие игрушки, а также головоломки, изготовленные из разных материалов почти в 40 странах. Многие из них музейщики покажут широкой публике впервые.

Основой экспозиции нового музея станут 16 тыс. раритетных игрушек, приобретенных ГМЗ у российских частных коллекционеров в 2017 году, а также игрушки, найденные археологами на раскопках. Значительную часть выставки отдадут игрушкам древнего Новгорода.

"Специалисты надеются, что экспозиция будет интересна и детям, и взрослым. Музей игрушки будет насыщен современными технологиями", — отметили в пресс-службе.

По информации ГМЗ, новгородская коллекция является уникальной для России и одной из самых представительных в мире. В ней хранятся игрушки со всех континентов Земли и почти из всех стран мира. Возраст некоторых составляет тысячи лет.