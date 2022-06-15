Сегодня в 16:02 Авиакомпания "Россия" начала летать из Нового Уренгоя в Красноярск

ЕКАТЕРИНБУРГ. 15 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Авиакомпания "Россия" в среду начала выполнять полеты из Нового Уренгоя в Красноярск, сообщает пресс-служба ямальского аэропорта.

Отмечается, что "Россия" является для ямальского авиаузла новым перевозчиком. Рейсы будут выполняться на российских самолетах Superjet 100 вместимостью 100 кресел. Полеты планируются дважды в неделю — по средам и субботам.

Поделиться