Отмечается, что "Россия" является для ямальского авиаузла новым перевозчиком.
Рейсы будут выполняться на российских самолетах Superjet 100 вместимостью 100 кресел. Полеты планируются дважды в неделю — по средам и субботам.
Отмечается, что "Россия" является для ямальского авиаузла новым перевозчиком.
Рейсы будут выполняться на российских самолетах Superjet 100 вместимостью 100 кресел. Полеты планируются дважды в неделю — по средам и субботам.
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