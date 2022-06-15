"Аэрофлот" наращивает частоту полетов на направлении Москва – Владивосток, с 25 июня будет выполняться до 5 рейсов в день. Полеты на воздушной линии Москва – Владивосток выполняются на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777 в трехклассной компоновке", — говорится в сообщении.

Компания напоминает, что на направление распространяется система "плоских" тарифов – единая цена билета в экономическом классе составляет 27050 руб. ("туда/обратно"), а при покупке до 30 июня текущего года билет "туда/обратно" можно приобрести за 20290 руб. При этом жители Дальнего Востока, имеющие постоянную прописку в регионе, также могут приобрести билеты по сниженной стоимости в рамках государственной программы субсидирования.