Работы художников — студентов Академии Штиглица — разместили в историческом центре города, причем арт-объекты встречаются как неожиданные находки.

"Чтобы их найти, необходимо переключить внимание и попытаться обнаружить маленькие витражи, латунные нотки, талисманы-хранители, которые создают дополнительный слой городского культурного ландшафта и деликатно привлекают внимание, инициируют размышление о значении привычных мест", — говорится в сообщении.

Для "Летнего маршрута" разработали карту всех объектов и аудиогид для самостоятельной прогулки. В течение лета будут проводиться экскурсии.

Всего в центре представили 11 работ. Среди авторов — студентка кафедры художественной обработки металла Екатерина Федотова, которая создала работу "Мицелий" в Летнем саду, и студентка кафедры художественной керамики и стекла Ксения Романко с работой "Веселые нотки" на Фурштатской улице, через которую она визуализировала названия четырех групп располагающегося там детского сада.

Студент кафедры художественной обработки металла Вадим Красюков в свою очередь создал проект "Музыка здесь", который называет посвящением городу, его мелодии и Петру Чайковскому.

"Как ювелир я привык работать с контекстом человеческого тела, с его живыми формами и изгибами. Использование в качестве среды городского пространства стало для меня сложной задачей, так как изменился не только характер форм, но и их масштаб. В своей работе я постарался интегрировать мои ювелирные наработки в новый контекст", — отметил он.

Пройти по "Летнему маршруту" можно будет до 15 сентября.

Проект "Субкультурный ландшафт" стартовал осенью 2021 года, он соединил в себе наиболее успешные мировые практики по взаимодействию современного искусства и образовательных программ для развития и улучшения городской среды.

Проект реализован Северо-Западным филиалом ГМИИ им. Пушкина, Санкт-Петербургской художественно-промышленной академией им. Штиглица, проектом ПАО "Газпром" "Друзья Петербурга" при поддержке Русского музея и комитета по охране памятников.