"Земли, которые имеются ввиду в документе под названием "Национальный парк "Даймохк", — это земли, которые были переданы в рамках соглашения между руководством Ингушетии и Чечни в 2018 году, но, так как данные земли находятся на особо охраняемой территории в природном заповеднике "Эрзи", наша позиция отрицательная по этому вопросу", — сказал Евлоев.

Вице-премьер сообщил, что накануне глава Минприроды РФ Александр Козлов сказал, что Ингушетия подписала данный документ.

"Но хочу внести ясность, что республика подписала только дорожную карту по созданию этого парка "Даймохк", где мы обозначили свою позицию, а именно позицию главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, и выразили эту позицию в отрицательной форме", — пояснил Евлоев.

По его словам, в густонаселенной республике нет лишней земли, чтобы компенсировать потерю.

"Мы привели свои доводы о том, что территории национальных парков и особо охраняемых природных территорий, заповедников и заказников, не могут быть уменьшены в соответствии с федеральным законом № 33 от 1995 года. Дело в том, что нами также были принесены замечания на данную дорожную карту, эти замечания Минприроды России были удовлетворены", — подчеркнул зампред.

Евлоев подтвердил, что глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов против изменения границ ингушского заповедника.

"Эта позиция не изменилась. Дело в том, что в своем докладе руководитель Минприроды России сказал о том, что учитывается мнение двух субъектов, и в решении данного вопроса позиция главы республики и моя позиция отрицательная", — резюмировал вице-премьер.

В ноябре минувшего года депутаты Народного собрания Ингушетии поддержали доводы первого вице-премьера республики Магомеда Евлоева о невозможности изменения территории заповедника "Эрзи" в пользу создаваемого в Чечне национального парка "Даймохк".

В 2018 году между руководством Ингушетии и Чечни было заключено соглашение об административной границе, в рамках которого треть заповедника оказалась на территории соседней республики. Данное соглашение в Ингушетии сопровождалось массовыми протестами, где местные жители выражали свое несогласие с таким решением.

Заповедник создан постановлением правительства Ингушетии от 23 сентября 1999 года на основании закона республики от 23 апреля 1994 года "Об особо охраняемых природных территориях". 21 декабря 2000 года издается постановления правительства России "Об учреждении государственного природного заповедника "Эрзи". Таким образом, в стране был образован сотый государственный заповедник, который начал функционировать с 2001 года.