Сам юбилей будет отмечаться в октябре, а фестиваль пройдет в конце августа.

"В первый раз мы планируем проведение такого достаточно широкомасштабного мероприятия. До этого у нас были отраслевые фестивали — "День мясного гурмана", "Праздник хлеба" и другие. Теперь мы будем показывать и другие группы брендовых продуктов", — сообщил на заседании оргкомитета замначальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков.

При этом, по его словам, цели останутся прежними — формирование позитивного образа производимых в Алтайском крае продуктов питания среди жителей и гостей края, поддержка региональных производителей и продвижение алтайской продукции.

Программа семейного фестиваля "Алтайские бренды. Продукты для здоровья", по словам организаторов, будет очень насыщенной: на тематических площадках пройдут презентации продукции алтайских производителей, дегустации, консультации диетологов, концертные программы с участием творческих коллективов, познавательно-развлекательные конкурсы, лотереи, розыгрыши от алтайских предприятий. Для самых маленьких гостей фестиваля будет организована детская игровая зона.

Кроме фестиваля, в крае и за его пределами будут проходить и различные культурные мероприятия. Министр культуры края Елена Безрукова на заседании оргкомитета сообщила, что с 11 по 14 октября запланировано проведение Дней культуры Алтайского края в Москве: мероприятия пройдут на пяти площадках столицы. Центральным событием станет концертная программа в Московском международном Доме музыки 12 октября, участие примут артисты и исполнители из Алтайского края. Кроме того, на площадках двух библиотек Москвы и в Доме творчества писательского поселка Переделкино в Московской области будет представлена литературно-издательская деятельность региона.

В самом Алтайском крае пройдут выставки из двух федеральных музеев. Это, в частности, выставка "В земле российской просиявшие" из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Жители региона смогут увидеть иконы XVII-XIX веков, посвященные выдающимся деятелям российской истории, причисленным к лику святых. Вторая выставка будет организована на площадке Алтайского государственного краеведческого музея. В экспозицию "Недаром помнит вся Россия" войдут предметы из собрания Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника.