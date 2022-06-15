С 17 по 19 июня в рамках фестиваля состоятся экскурсии, научные симпозиумы и лекции, диношествие и шоу дронов, а также ожидается выступление российских артистов, сообщил в среду журналистам организатор мероприятия директор креативного бюро "Энгиро" Никита Гирин.

"Задумка была такой, чтобы фестиваль был о природе и на природе. В финале мероприятия впервые в Кузбассе ожидается шоу дронов, где "динозавр" пройдет по небу и "передаст привет" в космос. Кроме того, будут различные фото-зоны, будет костюмированное диношествие", — сказал Гирин.

По его словам, на сегодняшний день на фестиваль зарегистрировалось более 7,5 тыс. человек.

В свою очередь министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский сообщил, что для гостей предусмотрены комфортные условия: палаточный городок, обеспеченный водой, электричеством, зона wi-fi, фуд-корты, парковочные места, мангальные зоны.

Шестаковский палеонтологический комплекс — самое крупное местонахождение останков динозавров на территории Кемеровской области. В 1953 году здесь впервые обнаружили скелет мелкого динозавра, относящегося к роду пситтакозавров, которые жили здесь в раннем меловом периоде 130-100 млн лет назад. Травоядный ящер, чьи останки были здесь найдены, получил название пситтакозавра сибирского.

С 1995 года ученые из разных областей России изучают эту территорию, до сих пор находя останки мелких ящеров.

Мероприятия, посвященных динозаврам, проходили в Шестаково и раньше, однако международный фестиваль планируется здесь впервые.