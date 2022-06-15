Внутренний пассажиропоток за пять месяцев 2022 года составил 606 тыс. пассажиров, еще 24 тыс. обслужено на международных направлениях.

Наибольший прирост пассажиропотока обеспечили рейсы на направлении Владивосток — Москва — Владивосток, количество пассажиров на них увеличилось на 10% по сравнению с январем-маем 2021 года.

"Также прирост пассажиропотока наблюдается на рейсах в Иркутск (+27%), Красноярск (+52%). Значительно увеличилось количество пассажиров на рейсах в Улан-Удэ, Читу, Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре", — говорится в сообщении.

В мае авиакомпания "Аэрофлот" увеличила количество рейсов из Владивостока в Москву с трех до четырех в день, а S7 Airlines на линии Владивосток — Новосибирск увеличила частоту с одного до двух рейсов в день.

Ранее сообщалось, что аэропорт Владивостока в 2021 году обслужил 1,815 млн пассажиров, что в 1,4 раза больше показателя 2020 года.