"В отношении Минаева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 августа 2022 года", — сообщили в суде.

Там уточнили, что Минаев проходит фигурантом дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему уже предъявлено обвинение.

Согласно структуре "Аэрофлота", департамент планирования и развития парка воздушных судов находится в подчинении заместителя гендиректора по коммерции и финансам Андрея Чиханчина.

Комментариями следствия и защиты Минаева "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В мае нынешнего года тот же суд по аналогичному обвинению санкционировал заочный арест бывшего замдиректора компании "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова, обвиняемого в рамках дела об особо крупном мошенничестве. До решения суда топ-менеджера объявили в международный розыск.

По данным СМИ, расследование, фигурантом которого проходит бывший топ-менеджер "Аэрофлота", связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии перевозчика.