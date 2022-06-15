"Детеныш — а это оказался самец — чувствует себя прекрасно, и уже пасется вместе со взрослыми на просторах уличного вольера. От мамы далеко не отходит, да и она его из виду не выпускает", — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Отмечается, что родителей теленка привезли из Китая и поселили в Центр воспроизводства в 2010 году. Пара такинов стабильно приносит потомство каждый год.

Сычуаньские такины — исчезающие парнокопытные, занесенные в Международную красную книгу. В природе такины обитают в горных регионах Индии, Тибета, Китая и Непала, а также в восточной части Гималаев. Сычуаньский такин живет только в китайской провинции Сычуань. Популяция копытных сокращается из-за уничтожения естественной среды их обитания.