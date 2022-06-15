"Гостиницы Санкт-Петербурга по показателю доходов в начале года фактически вышли на уровень 2019 года, достигнув за 3 месяца этого года 6,3 млрд рублей. Это на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обусловлен, прежде всего, компенсацией иностранных туристических потоков гостями из российских регионов – их число выросло более чем на 100 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — говорится в сообщении.

Как отметили в Ростуризме, до начала пандемии Санкт-Петербург являлся ведущим российским направлением для зарубежных путешественников. Доля иностранцев в общей численности туристов, размещавшихся в гостиницах города, составляла около 50% по году, но из-за пандемии число иностранных гостей снизилось до 5%. Однако уже в 2021 году наблюдался рост внутреннего туризма: по итогам прошлого года город принял почти 6,1 млн туристов, из них 5,8 млн – россияне.

В ведомстве также сообщили, что на выходные, приуроченные ко Дню России в 2022 году, Петербург оказался самым популярным направлением – сюда прибыл каждый четвертый турист, путешествовавший в эти дни. Загрузка отелей составила 82,6%, это на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, больше всего в город приезжает туристы из Москвы и Подмосковья – свыше 38%, регионов Северо-Западного федерального округа – 16% и Приволжского федерального округа – 15%. Также, среди лидеров по количеству поездок в Петербург находятся жители Краснодарского края.