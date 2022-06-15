"Тамбовская область признается рядом агентств самым экологически чистым регионом Российской Федерации. Поэтому мы хотим развивать именно экотуризм. В рамках форума у нас планируется ряд встреч и подписание соглашений", — сказал Егоров в ходе ПМЭФ-2022.

Он отметил, что ранее в регионе работа по развитию внутреннего туризма организована не была.

"В области даже не было профильной структуры. Сейчас мы создали такой департамент и намерены плотно работать с Ростуризмом. У нас налажено взаимодействие с коллегами из Москвы, Татарстана, Нижнего Новгорода. Они делятся с нами опытом. Я уверен, что о Тамбове, как о туристическом месте, скоро все услышат", — заявил Егоров.