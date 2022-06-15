"Крупнейший исторический фестиваль страны ("Времена и эпохи" — ИФ) собрал более 2,5 млн гостей", — написал Собянин в среду в своем блоге.

По его словам, особой популярностью у посетителей пользовалась фестивальная зона на Бульварном кольце. Всего же гостей принимала 61 площадка, на которой выступали реконструкторы из 13 регионов.

Мэр столицы отметил, что в прошедшие праздники на ВДНХ прошел фестиваль путешествий по России "Подорожник". Его посетили более 300 москвичей и туристов.

По словам Собянина, с 20 по 26 июня в столице пройдет "Московская неделя моды".

В минувшие выходные в Москве отмечали День России.