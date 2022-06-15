Решение принято "с учетом стабилизации эпидемиологической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а также снижения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом" в ЕАО, уточняется в постановлении.

Маски и другие средства индивидуальной защиты по-прежнему рекомендовано использовать пожилым и людям с тяжелыми хроническими заболеваниями. А также для тех, кто по роду деятельности контактирует с большим количеством людей — медиков, продавцов, работников общественного транспорта.

В документе, подписанном заместителем председателя правительства области Галиной Соколовой, с 14 июня 2022 года также приостановлено действие постановления губернатора ЕАО от 20 марта 2020 года, устанавливающего обязанность организаций и ИП обеспечивать работников масками.

На сегодняшний день в ЕАО зафиксировано в общей сложности 18 тыс. случаев COVID-19, умерли 835 человек. На лечении находится порядка 150 пациентов с коронавирусом, большинство амбулаторно. За минувшую неделю зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19.