Изменения в региональный закон "Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае" приняли депутаты краевого парламента. Теперь правительство региона вправе установить размер платы за посещение местных ООПТ. Вырученные деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры в границах ООПТ.

"Законопроект серьезно обсуждался с депутатами и отраслевым сообществом. В ходе дискуссии было принято решение, что плата за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения с жителей Камчатского края взиматься не будет", — приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кумарькова.

Вместе с тем, туристам, приезжающим на Камчатку из других регионов, придется платить за посещение заповедных уголков края.

"Плата будет взиматься с приезжих туристов, что даст дополнительные возможности развития туристской инфраструктуры на наших территориях. Это, в свою очередь, позволит снижать нерегулируемое воздействие на природу, потому что сейчас отсутствие элементарных удобств, например, туалетов, вынуждает туристов становиться невольными нарушителями природоохранного законодательства", — сказал Кумарьков.

К особо охраняемым природным территориям регионального значения на Камчатке относятся природные парки "Быстринский", "Ключевской", "Налычево" и "Южно-Камчатский", а также многочисленные заказники и памятники природы.

В свою очередь, в Законодательном Собрании Камчатского края "Интерфаксу" уточнили, что приезжим туристам за посещение ООПТ Камчатки придется платить от 400 до 1 тыс. рублей.