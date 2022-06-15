"Инвестиционные проекты предусматривают строительство нового санатория и гостиничного комплекса с общим номерным фондом более 700 единиц и объемом инвестиций в размере 10 млрд рублей", — говорится в сообщении пресс-центра.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) губернатор Алтайского края Виктор Томенко планирует подписать соответствующие соглашения.

В краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности отметили, что реализация инвестиционных проектов является стратегическим решением для развития города-курорта Белокурихи, площадки "Белокуриха горная".

В частности, инвестиционные проекты предусматривают возможность использования оздоровительных программ и увеличения турпотока в Алтайский край.

Azimut Hotels управляет сетью из более чем 40 отелей в 25 городах России, а также в Германии, Австрии и Израиле. По данным из открытых источников, гостиничной сетью владеет бизнесмен Александр Клячин.

Ранее сообщалось, что якорный инвестор строящегося курорта "Белокуриха Горная" — АО "Курорт Белокуриха" — намерен вложить в проект порядка 10 млрд рублей. Новая туристическая площадка расположена близ действующего города-курорта Белокуриха.