Показатель снижается по итогам второго месяца подряд в то время, как цены на авиабилеты поднялись выше уровней 2019 года четвертый месяц кряду.

Авиабилеты в США в прошлом месяце подорожали на 6,2% в помесячном выражении и на 47% с начала текущего года.

Между тем количество бронирований на внутренние перелеты на период с июня по август упало на 2% по сравнению с показателем 2019 года. Но при этом объем расходов на авиабилеты на указанный период подскочил на 11%.

Объем онлайн-покупок авиабилетов в стоимостном выражении в мае подскочил на 29% по сравнению с 2019 годом и составил $8,3 млрд, хотя количество бронирований увеличилось только на 4,4%.

Adobe в рамках доклада собрал информацию о потребительских транзакциях у 6 из 10 крупнейших авиакомпаний США.