"Мы ни при каких обстоятельствах не будем вводить платный въезд для жителей Мурманской области, а те, кто, не согласовав, разместил проект документа в сеть, — будут наказаны", — сказал он, отметив, что документ уже отозван и снят с обсуждения.

Вместе с тем Чибис добавил, что плата за посещение ООПТ области все же будет поэтапно вводиться, но только для гостей региона.

"Ровно для того, чтобы сохранить нашу природу. Жители нашей области будут всегда посещать эти территории бесплатно", — пояснил губернатор.

Ранее в СМИ со ссылкой на проект документа областного Минприроды сообщалось, что власти региона установили плату за помещение всех 62 ООПТ Мурманской области. Так, за въезд в Териберку с жителей региона предполагалось брать порядка 300 рублей, 465 рублей с иногородних туристов, и 620 рублей — с иностранцев.

Териберка — популярное среди туристов поморское село. В 2015 году оно стало широко известно благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан".

По подсчетам властей Заполярья, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек.