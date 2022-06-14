Основное снижение авиаперевозок отмечено на международных линиях, а также на рейсах в Москву.

"Пассажиропоток на заграничных рейсах снизился на 70,7% и составил 58,1 тыс. человек. На рейсах в аэропорты Москвы в мае перевезено 141,8 тыс. пассажиров, это на 20% меньше показателя 2019 года", — отметили в пресс-службе.

Представитель Кольцово уточнил, что ранее полеты в аэропорты Юга России в летний период составляли значительную часть объема перевозок , но они по-прежнему остаются закрытыми.

Аэропорт "Кольцово" является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.