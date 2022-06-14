"Turkey больше нет, есть Türkiye. Отныне на фюзеляже наших самолетов мы будем писать Türkiye Hava Yolları вместо Turkish Airlines", — сказал Эрдоган во время церемонии, посвященной запуску в космос нового спутника Türksat 5B.

Как отмечает Sözcü, решение о ребрендинге было принято в рамках программы по признанию страны на международной арене как Türkiye, а не Turkey. По мнению властей республики, это позволит повысить престиж страны.

В июне власти Турции направили письмо в ООН, в котором просили изменить название во всех официальных документах. В свою очередь, организация удовлетворила просьбу и официально зарегистрировала название страны как Republic of Türkiye.

Turkish Airlines – флагманский перевозчик Турции, базирующийся в Стамбуле. Компания создана в 1933 году и выполняла рейсы внутри страны, а на сегодняшний день перевозчик имеет одну из самых разветвленных сетей маршрутов по всему миру.