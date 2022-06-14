"В майские праздники загрузка в крупных сетевых отелях была практически 100%-ная. В небольших средствах размещения — на уровне 60%. Но в то же время в современных качественных отелях, где предоставляется не только номерной фонд, но и СПА-комплексы, бассейны и другие услуги, на начало июня загрузка достигала 100%", — сказал Богодистов.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Геленджике работают более 2 тыс. средств размещения, в том числе несколько десятков крупных.

"По моим данным, загрузка отелей сейчас примерно на уровне прошлого года", — добавил глава курорта.

По итогам 2021 года Геленджик посетило около 3,8 млн отдыхающих.