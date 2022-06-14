В сообщении авиакомпании отмечается, что она с 3 июля начнет выполнять рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Уфу.

Полеты по направлению Баку — Уфа — Баку будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.