"Даже несмотря на то, что у нас закрыто авиасообщение, с начала года в Геленджике отдохнуло около 600 тысяч туристов, в том числе только на майские праздники побывало 80 тысяч человек", — сказал Богодистов.

Он подчеркнул, что сейчас на фоне закрытия аэропорта возросла нагрузка на автомобильные дороги.

Росту туристического потока на курорт будет способствовать и развитие пассажирского водного сообщения, отметил глава города.

"Сейчас стабильно работает водное сообщение, открытое с начала мая текущего года по маршруту Сочи-Геленджик-Новороссийск. Очень большой потенциал у этого вида сообщения, и я уверен, что оно будет развиваться. А соответственно пассажиропоток будет расти", — сказал Богодистов.

Пассажирские перевозки на теплоходе "Комета" между курортными городами Краснодарского края осуществляет судоходная компания "ВодоходЪ". Судно может набирать скорость до 65 км/час.

По итогам 2021 года Геленджик посетило около 3,8 млн отдыхающих.