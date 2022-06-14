"Мероприятия проекта "О Зенково с любовью" направлены на сохранение этнокультурного наследия жителей села. У нас в планах знакомить гостей и туристов с основами гончарного дела и другими народными промыслами, организовывать для краеведов мастер-классы, где они будут учить других энтузиастов и учиться сами, совместными усилиями сохраняя историю и традиции нашего края", — приводятся в сообщении слова жителя села и инициатора турпроекта Василия Тимофеева.

Отмечается, что идея по развитию туризма стала полноценным социальным проектом партнерской сети АНО "Центр социально-культурных инициатив "Территория возможностей", "Югорские традиции" и "Малая родина".

Зенково — один из старейших населенных пунктов Югры. В селе, основанном ямщиками почти 300 лет назад, сейчас живет 50 человек. Здесь сохранились старинные дома, предметы быта русского старожильческого населения округа. В селе можно увидеть церковь в честь иконы Божией матери "Всех скорбящих радость" и постоялый двор ямщиков построенные в XIX веке, а также маслозавод семьи Герасимовых.

Посетителям также предложат чай с лесными травами, уху из свежей рыбы и оладьи из икры. Кроме того, в 2018 году в селе была открыта выставка предметов старины, принадлежавших его жителям.

В 2019 проект по организации мастер-классов и туров выходного дня "О Зенково с любовью" победил во всероссийском конкурсе "Культурная мозаика малых сел и городов", реализуемом благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры, организаторы туров планируют добавить больше мастер-классов и увеличить время пребывания в Зенково до нескольких дней.