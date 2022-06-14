"Будем вместе с представителями исторического "водяного общества", артистами национальных коллективов, с чаем и вареньем торжественно встречать на перроне отдыхающих, приехавших на курорт на поездах дальнего следования", — написал Моисеев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что хочет лично поприветствовать каждого гостя.

Туристы также получат фирменные сувениры и "кисловодские проездные" — билеты для бесплатного посещения городских музеев.

В дни открытия курортного сезона в городе запланировано много мероприятий, в том числе бесплатные экскурсии, пленэры, мастер-классы по кавказским танцам, курортная дискотека, лазерное шоу, уличные кинопоказы.