Мероприятие посвящено 780-летию Ледового побоища на Чудском озере.

"С 16 июля по 18 августа княжеская дружина в составе 20 человек посетит ряд российских городов, поселков и деревень. В Псковской области ключевыми остановками станут Изборск и Самолва. Маршрут также пройдет через Переславль-Залесский, Москву, Волоколамск, Торжок, Валдай и Великий Новгород. Путь наездников пройдет и через территории 4-х национальных парков — "Плещеево озеро", "Лосиный остров", "Валдайский" и "Себежский". Протяженность маршрута составит порядка 1,3 тыс. км", — отмечается в сообщении.

В населенных пунктах по пути следования дружины состоятся исторические фестивали, на которых будут работать исторические, гастрономически и выставочные площадки. Для гостей также будут организованы ярмарки и концерты.

"Отметим, что в 2022 году конный поход пройдет в формате исторического реалити-шоу. Участниками будет соблюдена полная историческая аутентичность — они будут носить одежду образца XIII века, ночевать в шатрах, готовить пищу на костре и т. д. Сопровождать поход и транслировать его в эфир будет телекомпания "Спас", — сообщает пресс-служба.

Это уже вторая реконструкция конного похода Александра Невского. Первый состоялся в августе — сентябре 2021 года.