"Теперь на сайте belavia.by доступны платежи в белорусских и российских рублях по картам "Мир", — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что для пассажиров теперь доступны четыре платежные системы: VISA, Mastercard, "БЕЛКАРТ" и "Мир".
"Теперь на сайте belavia.by доступны платежи в белорусских и российских рублях по картам "Мир", — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что для пассажиров теперь доступны четыре платежные системы: VISA, Mastercard, "БЕЛКАРТ" и "Мир".
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