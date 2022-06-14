"Сегодня, 14 июня, в Шамильском районе Дагестана случилась трагедия. В селе Митлиуриб 41-летняя женщина из Нижнего Новгорода не справилась с управлением автомобиля Volgswagen Tiguan, в результате чего машина упала с обрыва высотой 100 метров, женщина погибла. Вместе с ней ехал ее 11-летний ребенок — житель Севастополя, который получил различные травмы, он госпитализирован", — говорится в сообщении.