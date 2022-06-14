"Согласно указу главы Республики Адыгея, в регионе приостанавливаются некоторые нормы, касающиеся ограничений, введенных ранее в связи с массовым распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19", — говорится в сообщении.

Так, ношение масок в местах массового скопления людей становится добровольным, но сохраняется режим повышенной готовности и продолжается добровольная вакцинация жителей региона.

Кроме того, на территории республики продолжают действовать постановления главного санврача РФ, требования по соблюдению дезинфекционных мероприятий, а также продолжается работа регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.