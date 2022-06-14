В его афише представлено 27 мероприятий с участием мастеров, солистов и творческих коллективов со всей страны.

Так, ожидаются гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Новосибирска, Верхнеуральска, Якутии и других регионов — всего около 80 участников.

В программе карнавала концерты, спектакли, перформансы, кинопоказы, многочисленные мастер-классы, научная конференция, а также фестиваль воздушных змеев и обжиг скульптуры.

На открытии вечером 20 июня зрители увидят drone оперу "Тела Платона", концерт группы "Сказы леса". А ближе к ночи начнется музыкально-керамический перфоманс, для которого художник-скульптор, керамист Станислав Курамин уже вылепил шамотную скульптуру.

"Фигуру подвергнут обжигу, который продлится около 10 часов. Финальный, вечерний этап будет сопровождать пение Олены УУТАй — известной исполнительницы на якутском варгане и мастера горлового пения. Певица использует несколько видов северного горлового пения, притом не обычных, а имитирующих звуки природы и её явления, голоса разнообразных птиц и животных", — отмечает пресс-служба.

На второй день карнавала будет работать сразу пять площадок. Главными мероприятиями станут премьера нового мультфильма об Аркаиме и концерт рок-группы "Калинов мост" у горы Шаманки.

Кроме того, запланировано семь обучающих программ. В рамках научной молодежной конференции "Горизонты цивилизаций" пройдут лекции, посвященные культуре народного костюма, уличному театру, развитию российского кино. На площадке для мастер-классов желающие смогут овладеть основами интуитивного рисования, поаучатся игре на бубнах, барабанах, диджериду.

Завершит второй день фестиваля спектакль "Мистиарий" профессионального уличного театра "Странствующие куклы господина Пэжо" (Санкт-Петербург).

Ранним утром 22 июня все желающие соберутся на горе Любви, чтобы вместе встретить рассвет, а сопровождающий его музыкальный перформанс станет заключительным мероприятием карнавала.

Проект реализуется Челябинской областной общественной организации "Ассоциация развития туризма" за счет средств гранта губернатора региона.