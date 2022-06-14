Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия, в том числе на внутренних рейсах перевезено 1 млн 103,31 тыс. пассажиров, на международных — 183,861 тыс.

С открытием курортного сезона число пассажиров, прибывающих в аэропорт, выросло. В частности, 12 июня был зафиксирован рекордный внутридневной пассажиропоток: аэропорт принял 15 тыс. 53 человека, в том числе более 12,5 тыс. человек воспользовались внутренними линиями, свыше 2,4 тыс. — международными, отметил собеседник агентства.

Летом из аэропорта открыты международные направления, в том числе в Анталью, Тель-Авив, Ереван, Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Актау, Баку, Дубай, Бодрум, Алма-Ату. Есть новые направления по России: в Красноярск, Салехард, Ноябрьск, Архангельск, Петрозаводск, Ижевск.

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.