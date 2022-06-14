"Мы прекращаем странную ситуацию, которая сейчас сложилась в регионе. Когда формально введен масочный режим, а фактически его мало кто соблюдает. Да еще и ответственность за нарушения наступает избирательно. Такой подход возмущает людей своей несправедливостью", — сказал Мазур.

Глава региона отметил, что решение об отмене всех ограничений будет действовать до тех пор, пока в Томской области сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация.

"При этом я сохраняю режим повышенной готовности. Но он касается только работы чиновников. Еще этот режим — для руководителей организаций, которых прошу внимательно относиться к самочувствию работников, заниматься профилактикой любых болезней, и коронавируса в том числе. Особенно это касается ректоров томских университетов: все-таки большинство студентов живут в общежитиях, приезжая в студгородки из многих регионов и стран", — добавил врио губернатора.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 132 тыс. 002 случаев COVID-19, выздоровело 130 тыс. 193 человека, умерли 849.