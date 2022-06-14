"Торжественное мероприятие проводилось на базе курорта Армхи. В рамках праздничной программы состоялся концерт ингушской эстрады, прошел конкурс художественного рисунка "Мой край! Мой взгляд!", — сказал представитель комитета.

Кроме того, жители и гости республики смогли посетить выставку изделий народного промысла и декоративно-прикладного искусства.

Для посетителей, помимо угощений, организовали прогулки и экскурсии по живописным местам курорта со средневековыми башенными комплексами.

Главным пунктом программы стало открытие гостевого двора "Армхи". Новые пятиместные гостевые домики готовы принимать туристов.

По данным пресс-службы главы и правительства региона, на курорте Армхи за счет частных инвестиций построена горнолыжная трасса, предназначенная как для начинающих, так и для продвинутых спортсменов, есть кресельный подъемник к ней протяженностью 650 м, система искусственного оснежнения, водоотводы. Открыты три бассейна, пункт проката спортивного оборудования, ресторан, магазин, гостиница.

Помимо завершения строительства комплекса "Армхи", планируется создание горно-туристического комплекса "Цори".

По предварительной оценке, площадь обоих курортов составит 50 кв. км, будет проложено 62 км горнолыжных трасс и установлено 19 подъемников. Потенциал создания спальных мест в отелях оценивается в 12,5 тыс., а ежедневная пропускная способность на лыжных спусках — 28 тыс. человек.

Как сообщал ранее премьер Ингушетии Владимир Сластенин, на популярных туристических маршрутах в минувшем году установлены качели, санитарные объекты, 20 новых кэмпинг-зон и беседки, 20 туристических маршрутов на основании мифов и легенд.

Общий туристский и экскурсионный поток в республику составил 103 тысячи человек, численность размещенных лиц за 2021 год выросла на 178% по сравнению с 2019 годом.

В целях развития туристической инфраструктуры на территории курорта "Армхи" открыты новые гостевые дома "Джейрах", "Комфорт", "ИнгРетро" общим количеством 60 коек. Проведена реконструкция водно-спортивного комплекса "Чайка".