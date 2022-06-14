"Наш фестиваль — это одно из самых крупнейших джазовых событий Уральского региона, один из самых масштабных джазовых фестивалей России. Суммарно в этом году к нам приедет на фестиваль более 200 музыкантов. Уникальность (фестиваля — ИФ) в прошлом и этом году — благодаря поддержке Фонда президентских грантов наш фестиваль стал еще более интересным и масштабным. Мы привозим большие оркестры, фестиваль проходит под лозунгом "Фестиваль биг-бендов", — сказала Щетникова журналистам во вторник.

Она добавила, что джазовые оркестры играют различные направления джаза.

"Вы можете услышать джаз начиная с начала прошлого века и заканчивая современным джазом, контемпорари-музыкой," — пояснила Щетникова.

По ее словам, ежегодно фестиваль собирает на своей площадке порядка трех тысяч зрителей.

"Для Екатеринбурга на данный момент выступления большого оркестра, джазового биг-бенда — уже очень редкое событие. Выступления биг-бендов в городах России есть, но так, чтобы собралось несколько биг-бендов — эта позиция уникальная, в России на данный момент есть только на фестивале EverJazz," — отметила она.

"Благодаря президентскому фонду культурных инициатив мы уже несколько лет проводим конкурс EverJazz. Члены жюри там — директора фестивалей, они отбирают молодых музыкантов и дают дорогу ребятам, которые только заходят и становятся музыкантами, но уже пишут свою музыку и создают свой авторский джаз. Для них очень сложно пробраться на сцены больших джазовых фестивалей", — сказала Щетникова.

Хедлайнер этого года — кубинец Карлос Хэчавария (Carlos Hechavarria) со своим проектом "Джаз-парк" (Jazz Park).

"Музыка группы сочетанет в себе яркие кубинские ритмы с джазом. Однако саунд коллектива сильно отличается от того, что привыкли слушать мы, зрители, отличается от версий латино-джаза", — сообщила журналистам один из организаторов фестиваля Анастасия Пушина.

Также хедлайнерами станут большой оркестр New Blood Big band и квинтет Дмитрия Мосьпана (Москва). Кроме того, на фестивале выступят уральские, екатеринбургские музыканты, артисты из Санкт-Петербурга и Казахстана.

Гостям фестиваля доступны мастер-классы, в том числе по танцам, лекции, детские игры.