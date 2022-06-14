"В постоянную экспозицию Пушкинского музея после шестилетней реставрации вернулась картина "Иоанн Креститель" живописца Доменико Теотокопули, прозванного Эль Греко. Это полотно относится к позднему периоду творчества мастера и датируется рубежом XVI и XVII веков. Картина представлена в Главном здании в зале 10", — сообщили в музее во вторник.

В процессе реставрации был выровнен лак по всей поверхности картины, достигнута прозрачность лаковой пленки, а также удалены старые реставрационные ретуши и поздние записи, искажавшие колорит картины.

Кроме того, во время работы реставраторы укрепили грунт и красочный слой, восполнили утраты.

"В правом нижнем углу раскрыта подпись художника — Доменикос Теотокопулос, до реставрации очертания букв были едва заметны. Художник родился на острове Крит и подписывал картины своим греческим именем", — добавили в сообщении.