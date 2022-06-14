Сегодня в 12:05 Фестиваль ремесел Прибайкалья впервые пройдет в Иркутской области

ИРКУТСК. 14 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ — Мастера народного творчества из трех регионов России 18 июня станут участниками фестиваля ремесел Прибайкалья, который в первый раз проведут в Иркутской области, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.