"14 мастеров народного творчества из Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия представят творческие работы на первом фестивале ремесел Прибайкалья", — говорится в сообщении.
По словам директора АНО "Байкал", являющейся организатором мероприятия, Татьяны Швыдченко, программа фестиваля охватывает разные направления народных ремесел: чеканку, художественную вышивку, резьбу по дереву, изготовление керамики.
Запланированы мастер-классы, концерт этнической музыки и ярмарка народных ремесел. Талисманом фестиваля стала белка.
Мероприятие пройдет на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса "Лидер" в поселке Усть-Ордынском.
Первый фестиваль ремесел Прибайкалья состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.