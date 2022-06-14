"С 13 июня Belavia запустила еще один рейс Минск-Калининград-Минск. Ранее самолеты авиакомпании выполняли полеты на Балтику и обратно по средам, пятницам и воскресеньям. С 13 июня к этим рейсам добавлен еще один — по понедельникам", — говорится в сообщении.

В нем отмечается также, что с 14 июня на рейсах Belavia в Россию не будут проверять ПЦР-тесты и справки о вакцинации.

Как сообщалось, полеты по маршруту Минск-Калининград "Белавиа" возобновила с 15 апреля. Рейсы выполняются на воздушных судах Е195 в компоновке 107 пассажирских кресел. Время в полете составляет примерно 3 часа, так как самолет летит над Балтийским морем в обход Литвы и других стран ЕС. Ранее этот маршрут занимал не более 50 минут.

"Белавиа" приостановила выполнение рейсов между Минском и Калининградом с 27 мая 2021 года в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.