"В каждом городе-курорте состоится специальный кинопоказ с выступлением известных актеров, среди них — заслуженные артисты России Эвклид Кюрдзидис, Александр Рыщенков, Сергей Баталов", — говорится в сообщении.

Все киноленты, которые можно будет увидеть в рамках спецпоказов, будут связаны с регионом Кавминвод. Бесплатные показы состоятся под открытым небом.

Кроме того, участники фестиваля смогут принять участие в костюмированном литературном спектакле-променаде, мастер-классах, лазерном представлении. Также на курортах пройдут пиротехнические шоу.

Расписание мероприятий есть на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль проходит на Кавминводах каждый год и посвящен открытию высокого курортного сезона.