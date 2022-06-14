"В каждом городе-курорте состоится специальный кинопоказ с выступлением известных актеров, среди них — заслуженные артисты России Эвклид Кюрдзидис, Александр Рыщенков, Сергей Баталов", — говорится в сообщении.
Все киноленты, которые можно будет увидеть в рамках спецпоказов, будут связаны с регионом Кавминвод. Бесплатные показы состоятся под открытым небом.
Кроме того, участники фестиваля смогут принять участие в костюмированном литературном спектакле-променаде, мастер-классах, лазерном представлении. Также на курортах пройдут пиротехнические шоу.
Расписание мероприятий есть на официальном сайте мероприятия.
Фестиваль проходит на Кавминводах каждый год и посвящен открытию высокого курортного сезона.