Вылеты будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.