Вылеты будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.
Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.
Вылеты будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.
Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.
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