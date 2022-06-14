Результаты исследования показывают, что 4% респондентов с детьми и внуками школьного возраста уже отправили их на отдых в летние лагеря, остальные 15% сограждан собираются это сделать в ближайшее время.

Два года назад, в 2020 году, на такой шаг решились 9% респондентов, в семьях которых есть дети или внуки 6-18 лет, отмечают социологи.

Результаты опроса показали, что у каждого второго россиянина (52%) есть дети либо внуки 6-18 лет.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 7 июня 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.