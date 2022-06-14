Согласно объявлению, авиаперевозчикам возместят часть затрат на выполнение рейсов.

Заявки на участие в отборах принимаются до 18 июля.

Как сообщалось, в феврале Росавиация включила в перечень субсидируемых направлений девять рейсов из Томской области, рейсов в Сочи и Санкт-Петербург в списке не было.

Согласно расписанию томского аэропорта "Богашево", с начала июля до конца октября рейсы в Санкт-Петербург по код-шерингу будут выполнять авиакомпании Nordwind и "Икар" (Красноярск, торговая марка Pegas Fly). Рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. Вместе с тем, рейсов в Сочи в расписании нет.